В Пуховичском районе утонули супруги, их ребенка удалось спасти
Очередная трагедия на воде произошла в Беларуси. На этот раз черным на карте страны отмечен Пуховичский район.
Как сообщили в МЧС, накануне в полдень поступило сообщение, что в водоеме не
Когда спасатели прибыли к месту вызова, местные жители смогли достать тело женщины на берег.
Утонувшего мужчину извлекли из воды вызванные работники ОСВОД.
В Следственном комитете рассказали некоторые подробности ЧП.
Так, в частности, известно, что семья минчан отдыхала на берегу водоема в деревне Узляны.
Отец с малолетним сыном поплыли кормить лебедей. «В какой-то момент 61-летнему мужчине стало плохо и он ушел под воду. На помощь в воду бросилась 37-летняя супруга. Она помогла сыну приблизиться к берегу, а потом сама стала тонуть», — сообщили в СК.
Ребенка удалось спасти.
Кроме этого в минувшие сутки был зафиксирован еще один трагический случай — в реке Лесная возле деревни Клейники (Брестский район) утонул мужчина.