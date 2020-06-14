В Пуховичском районе утонули супруги, их ребенка удалось спасти

Очередная трагедия на воде произошла в Беларуси. На этот раз черным на карте страны отмечен Пуховичский район.

Как сообщили в МЧС, накануне в полдень поступило сообщение, что в водоеме не

Когда спасатели прибыли к месту вызова, местные жители смогли достать тело женщины на берег.

Утонувшего мужчину извлекли из воды вызванные работники ОСВОД.

В Следственном комитете рассказали некоторые подробности ЧП.

Так, в частности, известно, что семья минчан отдыхала на берегу водоема в деревне Узляны.

Отец с малолетним сыном поплыли кормить лебедей. «В какой-то момент 61-летнему мужчине стало плохо и он ушел под воду. На помощь в воду бросилась 37-летняя супруга. Она помогла сыну приблизиться к берегу, а потом сама стала тонуть», — сообщили в СК.

Ребенка удалось спасти.

Кроме этого в минувшие сутки был зафиксирован еще один трагический случай — в реке Лесная возле деревни Клейники (Брестский район) утонул мужчина.