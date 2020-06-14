Бабарико: это рейдерский захват со стороны государства

Рейдерским захватом со стороны государства назвал дело в отношении сотрудником «Белгазпромбанка» его бывший руководитель, а ныне претендент в президенты Беларуси Виктор Бабарико.

«Это не просто кампания устрашения. Я полностью разделяю позицию из пресс-релиза “Газпрома” и “Газпромбанка”. Это — рейдерский захват, причем со стороны государства, нарушающий не только внутреннее законодательство, но и международные договоры», — сказал Бабарико в интервью РБК .

По мнению Бабарико, «творится абсолютный беспредел, нарушаются все законы Беларуси по банковской тайне в отношении людей, которые даже не являются фигурантами этих дел».

Как считает политик, целью всего этого процесса является он: «Но используются методы не только устрашения меня, но и давления на моих самых близких друзей, на моих коллег, членов инициативных групп».