Бабарико: это рейдерский захват со стороны государства
Рейдерским захватом со стороны государства назвал дело в отношении сотрудником «Белгазпромбанка» его бывший руководитель, а ныне претендент в президенты Беларуси Виктор Бабарико.
«Это не просто кампания устрашения. Я полностью разделяю позицию из
По мнению Бабарико, «творится абсолютный беспредел, нарушаются все законы Беларуси по банковской тайне в отношении людей, которые даже не являются фигурантами этих дел».
Как считает политик, целью всего этого процесса является он: «Но используются методы не только устрашения меня, но и давления на моих самых близких друзей, на моих коллег, членов инициативных групп».