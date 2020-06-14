Жители Бреста собирают подписи под коллективным требованием провести новые ОВОС аккумуляторного завода

В Бресте на площади Ленина 14 июня около полудня в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

В центре внимания пришедших на площадь был начатый 14 июня в Бресте и Брестском районе сбор подписей под требованием проведения новых общественных обсуждений проекта аккумуляторного завода, сообщает БелаПАН .

По словам одного из лидеров общественной кампании против аккумуляторного завода Дмитрия Бекалюка, это обусловлено тем, что общественные обсуждения отчета о воздействии на окружающую среду (ОВОС) аккумуляторного завода ранее были проведены формально. Реально жители Брестского района в них не участвовали.

«Фактически людей не спросили: согласны ли они с размещением этого опасного производственного объекта на территории Брестского района рядом с многочисленными населенными пунктами. Завод, который будет травить людей, уже построен и готов к запуску, — заявил Бекалюк. — Люди не согласны с таким нарушением законодательства и требуют учесть их мнение по строительству аккумуляторного завода. Тем более что новые хозяева предприятия обещали диалог с общественностью».

Коллективное обращение будет в ближайшее время направлено руководству Брестского облисполкома, Брестского райисполкома, а также новым собственникам завода в ООО «Аккумуляторный альянс».