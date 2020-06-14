Число случаев COVID-19 в Беларуси почти достигло 54 тысяч

Количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 53 973, скончалось 308 человек, сообщило Министерство здравоохранения.

За последние сутки умерло еще пять человек, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 732, или на 1,4% (в предыдущие сутки было 721 новый случай и пять смертей). Минздрав традиционно отмечает, что умерли пациенты «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», сообщает БелаПАН .

Выздоровели и выписаны 30 103 пациента, в том числе за последние сутки — 922.

Всего проведено 733 788 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 19 464.