Число случаев COVID-19 в Беларуси почти достигло 54 тысяч

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Количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 53 973, скончалось 308 человек, сообщило Министерство здравоохранения.

За последние сутки умерло еще пять человек, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 732, или на 1,4% (в предыдущие сутки было 721 новый случай и пять смертей). Минздрав традиционно отмечает, что умерли пациенты «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», сообщает БелаПАН.

Выздоровели и выписаны 30 103 пациента, в том числе за последние сутки — 922.

Всего проведено 733 788 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 19 464.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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