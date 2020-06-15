В Беларуси начинается приемная кампания в колледжи

В Беларуси 15 июня стартует приемная кампания в учреждения профессионально-технического образования.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования, всего в учреждения профессионально-технического образования планируется принять 28,4 тысячи человек (29,7 тыс. в 2019 году), из них за счет бюджета — 28,2 тысячи (29,4 тыс.) человек.

В 2020 году прием осуществляют 127 учреждений профессионально-технического образования по более чем 260 профессиям.

Кроме того, прием для обучения по рабочим профессиям осуществляют 44 учреждения образования других уровней, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования, отметили в министерстве.

В Минобразования обратили внимание, что для «гибкого реагирования на изменяющуюся потребность региональных рынков труда» структура подготовки ежегодно совершенствуется.

В 2020 году планируется открыть подготовку по 133 новым для отдельных учреждений профтехобразования профессиям (в 2019 году — по 151). Также планируется начать подготовку по 3 новым профессиям: скорняк-раскройщик, аппаратчик вытяжки, заливщик металла.

«В структуре приема будут сохранены тенденции прошлых лет: специальности реального сектора экономики составят почти 75%», — отметили в пресс-службе.