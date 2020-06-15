Рыбак поплыл за упавшей в воду удочкой и утонул
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57-летний брестчанин утонул в областном центре, пытаясь достать упавшую в воду удочку.
По информации Следственного комитета, мужчина погиб накануне.
Находясь на берегу водоема, он рыбачил вместе с приятелем. В какой-то момент у него упали снасти. Брестчанин попытался их достать, но «стал тонуть на глазах очевидцев». Спасти его не удалось.
«Следователи по данному факту проводят проверку. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в СК.
Ранее сообщалось, что в Пуховичском районе утонули супруги, их ребенка удалось спасти.