Рыбак поплыл за упавшей в воду удочкой и утонул

57-летний брестчанин утонул в областном центре, пытаясь достать упавшую в воду удочку.

По информации Следственного комитета, мужчина погиб накануне.

Находясь на берегу водоема, он рыбачил вместе с приятелем. В какой-то момент у него упали снасти. Брестчанин попытался их достать, но «стал тонуть на глазах очевидцев». Спасти его не удалось.

«Следователи по данному факту проводят проверку. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что в Пуховичском районе утонули супруги, их ребенка удалось спасти.