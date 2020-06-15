Лукашенко назвал Китай «железным другом»

Александр Лукашенко 15 июня поздравил с днем рождения главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сообщила пресс-служба белорусского президента.

Фото из архива пресс-службы президента

«В Беларуси искренне рады выдающимся успехам Китайской Народной Республики под вашим руководством. Очередным ярким примером стала борьба с пандемией, когда китайский народ продемонстрировал свои лучшие качества: мудрость, сплоченность и твердость духа», — говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что «благодаря дальновидной политике китайского лидера, комплексным подходам и взвешенным решениям Китай уверенно занимает лидирующие позиции на международной арене». «Глобальная инициатива «Пояс и путь» заслуженно получила мировое признание и объединила вокруг себя многие государства на разных континентах», — отметил он.

Лукашенко также отметил личный вклад Си Цзиньпина в развитие белорусско-китайского партнерства и дружбы.

«Нашими общими усилиями уже реализуются совместные проекты, строятся промышленные и социальные объекты. Уверен, что вместе мы сможем достичь новых знаковых свершений на благо двух народов, — подчеркнул он. — С момента вашего исторического визита в Беларусь в 2015 году двусторонние отношения приобрели характер «железного братства». С нетерпением жду личной встречи с вами в Минске, которая наполнит новым содержанием весь комплекс межгосударственного сотрудничества».

С 1995 года состоялось 11 визитов Лукашенко в Китай и восемь визитов в Беларусь высших китайских руководителей, включая председателей КНР Ху Цзиньтао (2000 год) и Си Цзиньпина (2015 год).