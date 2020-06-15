Семья россиян выехала из минской гостиницы и пропала

Минской милицией разыскивается семья Кочетовых — граждан России.

5 июня в 11:40 Кочетовы на автомобиле «Лада» (регистрационный номер Т734ТН178) выехали из гостиницы по улице Сторожевской в неизвестном направлении.

Через некоторое время россияне перестали выходить на связь с родственниками, после чего те обратились в милицию.

Разыскиваются: Кочетов Владимир Евгеньевич (29.04.1961 г.р.), Кочетова Юлия Александровна (12.03.1983 г.р.), Кочетов Владимир Владимирович (2014 г.р.) и Кочетов Герман Владимирович (2017 г.р.)

Приметы: мужчина на вид 60 лет, плотного телосложения, рост 180-185, волосы темные, короткие; женщина на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 170-175, волосы средней длины; дети среднего телосложения.

Были одеты:

мужчина — черная куртка, светлая майка, светлые джинсы;

женщина — светлая кофта, белые брюки, солнцезащитные черные очки, черный рюкзак;

младший сын — красная куртка, синие джинсы, синие кроссовки;

старший сын — синяя майка с надписью, красная куртка, светлая кепка, темные шорты, темные кроссовки.

При них была белая детская коляска с черной ручкой.