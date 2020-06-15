Аукцион по продаже слонимской синагоги не состоялся

Отдел культуры Слонимского райисполкома выставил в начале июня на продажу местную синагогу XVII века.

Объект является историко-культурной ценностью, поэтому будущего покупателя обязали сохранить художественные, стилистические и конструктивные особенности. Но здание позволено реконструировать не только под объект религиозного значения, но также культурно-просветительского и зрелищного, передает vot-tak.tv .

Организатором торгов стал фонд «Гроднооблимущество». В отделе по распоряжению государственным имуществом сообщили, что аукцион был запланирован на 15 июня со стартовой ценой в 50 тысяч долларов, но торги не состоялись, так как не нашлось желающих купить объект. Дату нового аукциона назначит Слонимский райисполком.

Слонимскую синагогу, одну из наиболее старых и крупных в Беларуси, построили в 1642 году. В советское время ее использовали для хозяйственных нужд. Последним ее занимал мебельный склад. В синагоге XIX века, которая стоит по соседству, до сих пор продают мебель. Здание пустует с 1990-х годов. Единственное изменение за последние годы — новая крыша.