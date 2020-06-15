Статкевичу и Винярскому дали еще по 15 суток

Отбывающие арест оппозиционный политик Николай Статкевич и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский 15 июня получили еще по 15 суток.

Об том сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Оба были задержаны 31 мая: Статкевич — по дороге на пикет у столичного Комаровского рынка, Винярский — недалеко от рынка, где прошли многолюдные пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты альтернативных претендентов.

На следующий день Статкевич был признан виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (повторное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и арестован на 15 суток. Суд Ленинского района столицы счел, что 24 мая возле Комаровского рынка политик «принял участие в митинге без соответствующего разрешения Мингорисполкома, нарушив закон о массовых мероприятиях», а также «публично выражал свое недовольство и негативное отношение к действующей власти, событиям общественно-политической жизни».

В тот же день в суде Центрального района на 15 суток был осужден Винярский — также за участие в несанкционированной акции.

Статкевич и Винярский должны были выйти на свободу 15 июня, однако сегодня над ними прошли новые суды.

Политику инкриминировали то, что 8 мая в его телеграм-канале STATKEVICH была размещена информация о дате, времени и месте проведения массового мероприятия до получения разрешения Мингорисполкома на его проведение. Речь идет о том, что Статкевич анонсировал на 14 мая подачу в Центризбирком списков его инициативной группы и групп «кандидатов протеста», указав место и время сбора.

За что конкретно судили Винярского, правозащитники не сообщают.

Ранее сообщалось, что 15 июня в судах Минска на 15 суток были арестованы блогеры Владимир Цыганович, Эдуард Пальчис и Николай Масловский. Всех троих судили за участие в несанкционированном мероприятии, к которому фактически приравняли многолюдные пикеты по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты 31 мая около Комаровского рынка.