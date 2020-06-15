В «Белгазпромбанке» заверили, что введение временной администрации не повлияло на его финансовую стабильность

Введение в ОАО «Белгазпромбанк» временной администрации не повлияло на финансовую стабильность и устойчивость банка. Об этом говорится в комментарии пресс-службы «Белгазпромбанка».

«По состоянию на 15 июня 2020 года банк обладает достаточным запасом прочности и продолжает работу в штатном режиме. Национальный банк заявил, что при необходимости окажет соответствующую поддержку ОАО "Белгазпромбанк"», — отмечает пресс-служба.

Нацбанк 15 июня ввел в ОАО «Белгазпромбанк» временную администрацию «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов» и «недопущения ухудшения» финансового состояния коммерческого банка. Руководителем временной администрации по управлению назначена экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова.

Как сообщалось, председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико 12 мая покинул эту должность и объявил о своем решении баллотироваться на пост президента. 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» проходил обыск в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Собственники «Белгазпромбанка» — российские компании «Газпром» и «Газпромбанк» — вечером 12 июня резко осудили действия белорусских властей.