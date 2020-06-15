«Арт-Беларусь» будет демонстрировать пустые рамки вместо изъятых картин

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Вместо картин из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка», изъятых в рамках уголовного дела, галерея «Арт-Беларусь», где они выставлялись, будет демонстрировать пустые рамки с QR-кодами, содержащими информацию об истории полотен и их авторах.

«Мы благодарим вас за поддержку, за репосты и публикации, за внимание и открытость. За неравнодушие. Галерея "Арт-Беларусь" снова откроет свои двери с завтрашнего дня. Увы, без картин из корпоративной коллекции "Белгазпромбанка"», — говорится в сообщении галереи, размещенном в социальной сети «Фейсбук» вечером 15 июня.

«Тем не менее наша задача сейчас — рассказать об этих картинах и о художниках, уроженцах Беларуси, создавших их, — подчеркивают в галерее. — Работы можно будет посмотреть на большом проекторе, а биографии авторов и истории полотен — по QR-кодам в пустых рамах на чистых стенах галереи».

Вход в галерею свободный.

14 июня телеканал «Беларусь 1» сообщил, что к уголовному делу «Белгазпромбанка» приобщено 150 картин общей стоимостью около 20 млн долларов. «Есть информация, что их готовили к срочному вывозу за рубеж, — сказал ведущий. — Истинная стоимость данных активов может быть куда выше, можно только представить, за сколько они были проданы на аукционах».
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Тэги: Белгазпромбанк АРТ-Беларусь Персона: Виктор Бабарико

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