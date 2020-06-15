Тихановская собрала 100 тысяч подписей

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Супруга задержанного гомельского блогера Сергея Тихановского Светлана собрала 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты.

«Подписи собраны, теперь нам надо поехать в разные города и комиссии и сдать их. Мы очень надеемся, что успеем физически их объехать и сдать. Это непросто, учитывая то, какое давление на нас оказывается, но мы очень постараемся это сделать», — сказала Тихановская вечером 15 июня порталу TUT.by.

Последний день подачи подписей в избирательные комиссии — 19 июня.

C 24 мая на Комаровке собирались многолюдные очереди к пикетам Светланы Тихановской, а также к пикетам Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. 11 июня Светлана Тихановская заявила, что снимает свои пикеты по сбору подписей в Минске и областных городах на 12, 13 и 14 июня из-за опасения, что там могут состояться провокации в отношении сборщиков подписей.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: дело Тихановского президентские выборы-2020 сбор подписей

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