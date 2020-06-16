Где ГАИ расставила «сюрпризы»

Сегодня Госавтоинспекция продолжит борьбу с нарушителями разрешенных скоростных режимов.

Фото УГАИ Гродненской области

Кроме экипажей ДПС следить за скоростью будут мобильные радары, которые (по данным региональных ГАИ) будут находиться в следующих местах:

Брест (улица 28 Июля);

Брест (проспект Машерова, 67);

дорога Р49 Дымовщина — Шапуры;

Гродно, улица Суворова;

дорога Р99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Гродненском и Волковысском районах);

трасса М11 граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень (в Вороновском районе).

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

После замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.

Также напомним, что с сегодняшнего дня на протяжении одиннадцати дней по всей стране будет проводиться спецмероприятие «Берегите детей!». Главная цель акции, как сообщили в ГАИ, «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».

На дорогах Гомельщины по 25 июня под пристальное око автоинспекторов попадут пасажироперевозчики. В рейдах вместе с сотрудниками ГАИ будут участвовать представители «Белтехосмотра», «Гомельоблпассажиртранса» и Транспортной инспекции.

Также напомним, что по всей стране будет проводиться спецмероприятие «Берегите детей!». Главная цель акции, как сообщили в ГАИ, «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».

На дорогах Гомельщины по 25 июня под пристальное око автоинспекторов попадут пасажироперевозчики. В рейдах вместе с сотрудниками ГАИ будут участвовать представители «Белтехосмотра», «Гомельоблпассажиртранса» и Транспортной инспекции.