Лукашенко: поставщики дерутся за наш рынок

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В ходе сегодняшней поездки в Гродно Александр Лукашенко отметил, что ситуация с углеводородами сейчас приемлемая.

По его словам, в настоящее время «нефти хватает в мире — бери, не хочу».

«Цены приемлемые, — приводит слова президента его пресс-служба. — И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти».

Напомним, после небольшого падения цены на нефть вновь пошли вверх.
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Тэги: поставки нефти углеводороды Персона: Александр Лукашенко

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