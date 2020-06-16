Лукашенко: поставщики дерутся за наш рынок

В ходе сегодняшней поездки в Гродно Александр Лукашенко отметил, что ситуация с углеводородами сейчас приемлемая.

По его словам, в настоящее время «нефти хватает в мире — бери, не хочу».

«Цены приемлемые, — приводит слова президента его пресс-служба. — И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти».

Напомним, после небольшого падения цены на нефть вновь пошли вверх.