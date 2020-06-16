Лукашенко назвал «достоянием всего мира» опыт борьбы Беларуси с пандемией

Александр Лукашенко рассказал некоторые подробности своего разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, китайская сторона «очень поддерживают то, как мы ведем эту борьбу с коронавирусом».

«Кроме того, Китай готов делиться своим опытом в плане противодействия пандемии, врачи и министерства здравоохранения двух стран находятся в постоянном контакте», — цитирует президента его пресс-служба.

Он подчеркнул, что сегодня в мире есть интерес в мире и к белорусскому опыту.

«То ли Всемирный банк… Сначала мы договаривались, чтобы они нам оказали поддержку где-то 90 млн, сейчас посмотрели: интересный опыт Беларуси, дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под 300 млн. Это же достояние всего мира. Пускай смотрят, как мы работаем», — подчеркнул Лукашенко на встрече с активом Гродненской области.

Он также заметил, что ситуация сейчас такая, что «нельзя расслабляться».