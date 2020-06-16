Лукашенко: для меня вопрос безопасности АЭС важнее, чем для Литвы, Польши и Германии

На встрече с активом Гродненской области 16 июня Александр Лукашенко заявил, что вопрос безопасности АЭС для него «важнее, чем для Литвы, Польши или Германии».

По словам Лукашенко, принимая решение о строительстве БелАЭС, он прежде всего исходил из того, что это «высочайшие технологии». Соответственно, страна приобретает этот опыт и уже сама готовит специалистов.

«Как только мы начали строить станцию, мы почувствовали, что нам нужны кадры, новое образование, технологии. На эту станцию работали все», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Если мы хотим обладать высокими технологиями, иметь дешевую электроэнергию, перемещаться на электромобилях, мы должны идти на это. Поживем — увидим. Большое видится на расстоянии», — отметил он.

По словам Лукашенко, запуск БелАЭС также требует «свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии».

«Это общий вопрос Гродненского облисполкома и правительства», — подчеркнул он.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

6 мая на строительную площадку БелАЭС прибыл состав со свежим ядерным топливом для первого энергоблока станции. Проверку качества груза завершили 25 мая, сейчас тепловыделяющие сборки находятся в хранилище свежего ядерного топлива.

Физический пуск первого энергоблока станции намечен на июль 2020 года, энергию он начнет давать в сентябре-октябре. Второй энергоблок планируется ввести в 2021 году.

Самым активным критиком БелАЭС является Литва. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

В Литовской Республике отказ от покупки электроэнергии с островецкой АЭС закреплен законодательно с 2017 года. Сейчас Литва добивается поддержки такой позиции странами ЕС, в том числе Балтийскими странами.

11 июня премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис вновь призвал Латвию и Эстонию отказаться от покупки электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС.