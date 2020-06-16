В Украине хотят запретить импорт электроэнергии из Беларуси

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о запрете импорта электроэнергии из Беларуси и России до 31 декабря 2021 года.

«Временно приостановить импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества, с целью обеспечения стабилизации ситуации на рынке электроэнергии, обеспечения стабильной работы энергетической системы Украины, а также создания равных справедливых условий на рынках электроэнергии», — указано в пояснительной записке, опубликованной на сайте Рады.

Импорт электроэнергии из Беларуси на данный момент возможен по двусторонним договорам, на рынке «на сутки вперед» и на внутрисуточном рынке.

По данным «Укрэнерго», поставки электроэнергии из Беларуси в Украину в первом квартале 2020 года сократились в 2,8 раза до 149,6 млн кВт·ч. В 2019 году Беларусь экспортировала в Украину 852 млн киловатт-часов электроэнергии на 45,6 млн долларов.