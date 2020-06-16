Житель Калинковичей нанес более полусотни ножевых ранений матери своих детей

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Пьяный мужчина разругался с 24-летней сожительницей вечером 13 апреля и убил ее.

Фото: СК

По информации областного УСК, в ведомстве завершили расследование убийства в Калинковичах. Очередная ссора переросла в выяснение отношений из-за ревности мужчины. Разозлившись, он достал нож и нанес им не менее 50 ударов. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. Ее крики услышала соседка, которая сообщила о произошедшем в милицию.

Согласно материалам дела, 24-летняя женщина находилась в декретном отпуске и проживала в одной квартире вместе с 25-летним сожителем и двумя общими малолетними детьми.
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Тэги: ревность убийство ножевые ранения Город: Калинковичи

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