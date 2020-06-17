«Сюрпризы» для клиентов: новая администрация «Белгазпромбанка» на время приостановила ряд операций

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Временная администрация «Белгазпромбанка» приготовила неприятные «сюрпризы» для клиентов.

Как сообщили в пресс-службе финансового учреждения, с 23:00 16 июня временно был приостановлен ряд операций, среди них снятие в Беларуси наличной валюты, внесение наличных белорусских рублей на текущий счет, р2р-переводы в иностранной и национальной валютах, безналичные операции в Беларуси в иностранной валюте.

Сегодня же утром БГПБ сообщил о возобновлении этих операций.

Напомним, решением правления Национального банка с 15 июня в «Белгазпромбанке» введена временная администрация по управлению банком.

Главные акционеры банка — «Газпромбанк» и «Газпром» — заявили о незаконности назначения нового руководства своей «дочки».

11 июня в головном офисе банка в Минске прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

Председатель КГК Иван Тертель сообщил, что при расследовании дел, связанных с «Белгазпромбанком», задержаны 15 человек — «это топ-менеджеры "Белгазпромбанка" из числа руководителей первого звена и различного уровня», а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах.
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Тэги: банки Белгазпромбанк временная администрация

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