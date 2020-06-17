ТБМ выдвинуло условие альтернативным кандидатам

Секретариат общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) 16 июня выступил с заявлением по поводу президентских выборов в Беларуси.

Текст заявления опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» председатель ТБМ, бывший депутат Палаты представителей, филолог Елена Анисим.

В документе руководства отмечается, что объединение «выступает за честные выборы», на которых граждане Беларуси «смогут отдать голоса за кандидата, которого они сочтут наиболее достойным для должности главы государства».

Вместе с тем в ТБМ осуждают «любые попытки нарушения правил честной конкуренции между кандидатами, включая использование административного ресурса и репрессий».

«В частности, нас возмущает факт очередного заключения активного члена ТБМ Павла Северинца, настоящего патриота, который всегда последовательно и принципиально выступает в защиту независимости Беларуси», — подчеркнули в секретариате общества.

В ТБМ обращают внимание на то, что нынешняя избирательная кампания «отмечена появлением новых ярких фигур, которые выдвинули свои кандидатуры, чтобы побороться за самую высокую должность».

«Вместе с тем обращает на себя внимание тот досадный факт, что ряд лиц, с которыми большое число граждан страны связывает надежды на долгожданные перемены в социально-экономической и политической жизни, не владеют государственным белорусским языком и не используют его во время сбора подписей за свое выдвижение, — отметили члены секретариата объединения. — В этой связи возникает вопрос: способны ли эти люди должным образом исполнять обязанности первого лица в стране, если они не соответствуют квалификационному требованию, обязательному для должностного лица любого уровня?»

«Демонстративное игнорирование некоторыми кандидатами белорусского языка во время кампании по сбору подписей выглядит как оскорбление всем гражданам, понимающим значение этой ценности для существования Беларуси как суверенного независимого государства. Президент, который не владеет родным языком своего народа, дискредитирует себя, а вместе и страну, которую он представляет», — добавили они.

По этому поводу секретариат объединения заявил, что ТБМ «не будет поддерживать тех, кто нарушает Конституцию и игнорирует языковые права граждан», и советует всем избирателям «задуматься, стоит ли голосовать за таких претендентов, которые не уважают свой народ, его язык, историю, культуру и символы».

Следует отметить, что среди 13 претендентов (без учета Олега Гайдукевича и Натальи Кисель, заявивших о дальнейшем неучастии в кампании), собирающих подписи за выдвижение кандидатами в президенты, только лидер музыкальной группы Znich, тату-мастер Александр Таболич постоянно пользуется белорусским языком. Однако экспертное сообщество не называет его имени среди так называемых кандидатов надежды.

Ряд опросов, организованных некоторыми СМИ, сайтами и телеграм-каналами, выявил трех наиболее популярных претендентов на президентство среди интернет-пользователей. Это бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало и Светлана Тихановская, жена создателя youtube-канала «Страна для жизни» блогера Сергея Тихановского.

Все они действительно ведут коммуникацию с потенциальными избирателями, а также информируют о ходе своей избирательной кампании преимущественно по-русски. В некотором смысле исключением здесь стал Бабарико, который во время встреч — живых и в интернете — на вопросы граждан, заданные на белорусском языке, стремится отвечать по-белорусски. Кроме того, его сайт имеет белорусскоязычную версию.