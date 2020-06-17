«Если Кремль поддержит другого кандидата, то батька Путину этого никогда не забудет»
Для Александра Лукашенко на выборах президента важна поддержка со стороны Кремля.
Как заявил бывший первый заместитель главы Банка России Сергей Алексашенко, если Кремль поддержит действующего президента, то у Лукашенко в отношении Путина «какие-то добрые нотки появятся».
«Если не чувство глубокой благодарности, то чувство глубокого удовлетворения», — считает эксперт.
А вот если Москва выберет противоположную тактику, то «грома и молнии» избежать не удастся.
«Если Кремль в открытую или в тайную, что еще хуже, поддержит другого кандидата, то батька ни Путину, ни Кремлю этого никогда не забудет. Он — человек не злопамятный, но у него хорошая память», — заявил Алексашенко в эфире программы «Персонально ваш» на радиостанции