«Если Кремль поддержит другого кандидата, то батька Путину этого никогда не забудет»

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Для Александра Лукашенко на выборах президента важна поддержка со стороны Кремля.

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Как заявил бывший первый заместитель главы Банка России Сергей Алексашенко, если Кремль поддержит действующего президента, то у Лукашенко в отношении Путина «какие-то добрые нотки появятся».

«Если не чувство глубокой благодарности, то чувство глубокого удовлетворения», — считает эксперт.

А вот если Москва выберет противоположную тактику, то «грома и молнии» избежать не удастся.

«Если Кремль в открытую или в тайную, что еще хуже, поддержит другого кандидата, то батька ни Путину, ни Кремлю этого никогда не забудет. Он — человек не злопамятный, но у него хорошая память», — заявил Алексашенко в эфире программы «Персонально ваш» на радиостанции «Эхо Москвы».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Сергей Алексашенко Александр Лукашенко Владимир Путин

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