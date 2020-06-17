«Если Кремль поддержит другого кандидата, то батька Путину этого никогда не забудет»

Для Александра Лукашенко на выборах президента важна поддержка со стороны Кремля.

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Как заявил бывший первый заместитель главы Банка России Сергей Алексашенко, если Кремль поддержит действующего президента, то у Лукашенко в отношении Путина «какие-то добрые нотки появятся».

«Если не чувство глубокой благодарности, то чувство глубокого удовлетворения», — считает эксперт.

А вот если Москва выберет противоположную тактику, то «грома и молнии» избежать не удастся.