Команда Бабарико сдала в избиркомы уже 168 тысяч подписей

За выдвижение бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико кандидатом в президенты собрано 368 тысяч подписей избирателей.

Как сообщает сайт экс-банкира, проверено 339 тысяч подписей, из них 168 тысяч уже официально подано в территориальные избирательные комиссии.

В телеграм-канале Бабарико 17 июня опубликовано сообщение о том, что последние подписные листы будут приняты у сборщиков 18 июня — за день до крайнего срока подачи подписей в избиркомы.

«Завтра мы хотим подать 380 000 выверенных подписей в избирательные комиссии — это будет абсолютный рекорд по количеству собранных подписей за альтернативного кандидата за всю историю современной Беларуси! Поэтому сегодня не останавливайтесь: собирайте, сдавайте, привозите подписи. Ни одна подпись не должна пропасть!» — говорится в сообщении.

Ранее о преодолении минимального порога в 100 тысяч подписей, необходимых для выдвижения кандидатом в президенты, заявили экс-глава Парка высоких технологий, бывший чиновник и дипломат Валерий Цепкало, супруга автора youtube-канала «Страна для жизни» блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Александр Лукашенко 12 июня во время рабочей поездки по Витебской области заявил, что за его выдвижение кандидатом в президенты собрано 1,5 млн подписей избирателей.

Период сбора подписей продлится до 19 июня включительно. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.