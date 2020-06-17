Волонтерская инициатива #ByCovid19 и «Луч» выставили на онлайн-аукцион уникальные часы

С 17 по 24 июня на онлайн-площадке Ay.by проходит благотворительный аукцион, главными лотами которого станут наручные часы из лимитированной серии «Работаем дальше!» коллекции «Час дапамагаць» завода «Луч».

Так любой желающий сможет присоединиться к волонтерской инициативе #ByCovid19 «Помощь врачам Беларуси» и отблагодарить всех, кто встал на защиту медиков во время пандемии.

Благотворительный аукцион станет символичным подведением итогов кампании #ByCovid19, стартовавшей этой весной. Таким образом координаторы инициативы хотели бы отблагодарить другие организации и проекты, благодаря которым волонтерское движение по сбору средств и закупке необходимых средств защиты для медиков охватило за последние месяцы всю страну.

В апреле 2020 года «Луч» выпустил коллекцию часов «Час дапамагаць», все средства от продажи которой были перечислены на помощь врачам и медицинским учреждениям. Дополнительно для аукциона была создана специальная ограниченная серия «Работаем дальше!», состоящая всего из 20 экземпляров.

«Часы для аукциона отличаются от всей серии, которую мы уже выпустили. У них другой цвет ремешка: вместо красного — бирюзовый, фирменный для #ByCovid19. На циферблате остается напоминание владельцу: «Мая дапамога ўрачам супраць COVID-19», но на обратной стороне корпуса вместо благодарностей на 17 языках размещен неофициальный слоган волонтерской кампании «Работаем дальше!». Поскольку эта серия изготовлена именно для аукциона, каждому лоту присвоят отдельный номер — он будет выгравирован на корпусе, чтобы подчеркнуть эксклюзивность часов», — рассказал заместитель директора по развитию Минского часового завода Рафик Саркисян.

«В начале пандемии наша команда всего лишь выступила с предложением — собственными силами организовать сбор средств, чтобы закупить для медиков средства защиты, которые сейчас необходимы им как никогда. Всё, что было дальше, это заслуга каждого неравнодушного человека, который откликнулся на нашу идею. Нам бы хотелось, чтобы этот аукцион стал возможностью сказать свое «спасибо» всем, кто поддержал и продолжает поддерживать наших медиков в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Многие люди не ожидали от себя, что способны настолько активно включиться. Волонтерское движение в Беларуси вышло на новый уровень и готово реагировать на самые серьезные вызовы», — отметил координатор волонтерской инициативы #ByCovid19 Андрей Стрижак.

В рамках серии «Работаем дальше!» выпущено 20 номерных экземпляров. Номера с 1 по 19 будут участвовать в аукционе, а владелец 20-го номера уже определен — о нем организаторы сообщат дополнительно по окончании аукциона.

Каждый номерной экземпляр часов выставляется отдельным лотом. Выбирая часы, участник аукциона также может сам определить, на счет какого проекта-партнера волонтерской инициативы #ByCovid19 ему хотелось бы сделать взнос.

Бенефициарами аукциона станут структуры, с которыми #ByCovid19 объединил усилия с самого начала деятельности, а также площадки, которые отдали свои помещения под региональные хабы и склады. Именно благодаря четкой работе хабов в Минске, Гомеле, Витебске и Гродно волонтеры инициативы максимально быстро доставляли помощь медикам .

Благотворительная платформа «Имена» получит сумму, вырученную от продажи четырех лотов аукциона, а Минский хакерспейс, столичная галерея современного искусства «Ў», Центр городской жизни в Гродно, центр культуры VZAP в Витебске и арт-пространство «Ковчег» в Гомеле — сумму от продажи трех лотов каждый.

Получить выкупленные часы будущий владелец сможет после того, как сделает взнос, равный конечной ставке, в поддержку инициативы или площадки, за которой был закреплен данный лот.

Делать ставки смогут все зарегистрированные пользователи онлайн-площадки Ay.by, в том числе проживающие за пределами Беларуси.