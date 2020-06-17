Минкульт: изъятые у «Белгазпромбанка» картины хранятся в надлежащих условиях

Об этом заявил министр культуры Юрий Бондарь на пресс-конференции в Минске 17 июня.

Отвечая на вопросы журналистов о судьбе картин из коллекции «Белгазпромбанка», которые приобщены к уголовному делу по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступных путем средств, глава Минкультуры отметил: «А кто сказал, что эти картины хранятся в каких-то нехороших условиях в настоящее время? Этот вопрос действительно относится к компетенции Министерства культуры и контролируется нашими уполномоченными специалистами».

Он заявил, что «режим хранения произведений искусства в Республике Беларусь соблюдается всеми субъектами этой деятельности».

В художественную коллекцию «Белгазпромбанка» входят в том числе полотна Хаима Сутина и Марка Шагала. Ранее они выставлялись в галерее «Арт-Беларусь». С 16 июня галерея демонстрирует пустые рамки от картин с QR-кодами, содержащими информацию об истории полотен и их авторах.

14 июня телеканал «Беларусь 1» сообщил, что к уголовному делу «Белгазпромбанка» приобщено 150 картин общей стоимостью около 20 млн долларов. «Есть информация, что их готовили к срочному вывозу за рубеж, — сказал ведущий. — Истинная стоимость данных активов может быть куда выше, можно только представить, за сколько они были проданы на аукционах».