Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Беларусью

Кабинет министров Украины принял решение открыть границу с Беларусью. Заработают два пункта пропуска — «Дольск» («Мохро» с белорусской стороны) и «Вильча» («Александровка»).

Решение было принято на заседании правительства страны 17 июня, сообщает пресс-служба Кабмина. Возобновление пешеходного и автомобильного движения для граждан Украины в пунктах пропуска на границе с Беларусью и Россией связано с постепенным ослаблением карантинных мер в стране.

Напомним, правительство Украины ввело карантин и закрыло пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией 13 марта.