Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Беларусью

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Кабинет министров Украины принял решение открыть границу с Беларусью. Заработают два пункта пропуска — «Дольск» («Мохро» с белорусской стороны) и «Вильча» («Александровка»).

Решение было принято на заседании правительства страны 17 июня, сообщает пресс-служба Кабмина. Возобновление пешеходного и автомобильного движения для граждан Украины в пунктах пропуска на границе с Беларусью и Россией связано с постепенным ослаблением карантинных мер в стране.

Напомним, правительство Украины ввело карантин и закрыло пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией 13 марта.
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Тэги: Беларусь-Украина-граница

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