Северинец: шанс Беларуси – в общенациональной забастовке

Гражданское неповиновение, мирный массовый протест и общенациональная забастовка – такова стратегия перемен, которую предлагает Павел Северинец.

В очередной раз оппозиционный политик озвучил ее во время записи политических дебатов Naviny.by. Причем записать его обращение к участникам программы мы успели прямо накануне задержания Северинца: во время подготовки программы Павел уже отбывал административный арест.

«Мы с вами прекрасно понимаем, какой режим сегодня в Беларуси. Никаких выборов нет – только грубое насилие и беззаконие. И те люди, которые выходят на улицы своих городов, чтобы поставить подписи за перемены, также прекрасно понимают, в какой стране они живут», – заявил политик.

«Самое главное – это понять, что ни подпись, ни голос, ни бюллетень, опущенный в урну, решать ничего не будут. Потому что голоса посчитает Ермошина – а как она их посчитает, мы с вами прекрасно знаем», – уверен Северинец.

По его словам, решающим будет выход граждан страны на мирный протест и «гражданское неповиновение», которые могут перерасти в общенациональную забастовку.

«Хватит кормить этот режим. Всё предельно ясно: гражданское неповиновение, мирный массовый протест и забастовка. И тогда, с экономическим эффектом от эпидемии коронавируса, раскол лукашенковской элиты становится вопросом времени – и у Беларуси появляется шанс», – резюмировал Павел Северинец.

Что на это ответили потенциальные кандидаты в президенты Беларуси? Смотрите в политических дебатах Naviny.by:

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