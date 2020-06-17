Журналистов «Белсата» задержали после съемок встречи с Бабарико в Солигорске

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Александр Борозенко и Галина Абакунчик задержаны 17 июня после съемок встречи с претендентом на пост президента Виктором Бабарико на пикете по сбору подписей в Солигорске.

Как сообщает «Белсат», журналисты успели сообщить, что на выезде из города их преследовал микроавтобус на транзитных номерах. Затем их автомобиль остановила ГАИ, после чего подъехала третья машина.

Дежурный в Солигорском РОВД подтвердил «Белсату», что Борозенко и Абакунчик находятся там. По его словам, сейчас с ними «разговаривают, разбираются». Причину задержания дежурный не называет.

В течение последних месяцев корреспондентов «Белсата» неоднократно задерживали в разных городах Беларуси. Это происходило после стримов с пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента. В отношении журналистов составляли протоколы по ст. 22.9 КоАП (нарушение закона о СМИ) за работу без аккредитации.
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Тэги: Белсат Персона: Александр Борозенко Галина Абакунчик Виктор Бабарико Город: Солигорск

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