Израиль продлил жесткий карантин до августа

Такое решение принял местный парламент, продлив чрезвычайный режим на 45 дней.

Минздрав страны вновь открывает ранее демонтированные станции оперативного тестирования на коронавирус. «Мы надеемся, что скоро таких проверочных пунктов будет еще больше, и здесь не будет очередей. Мы проверяем не только тех, у кого есть симптомы, но и тех, кто мог контактировать с больными», — сообщил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, передают «Вести» .

Число тестов растет, также увеличивается число новых заболевших: две недели назад было около 50 в сутки, сейчас почти 300. Но число тяжелобольных остается стабильным в пределах 40 человек. На карантин закрыты 170 школ и детских садов, людям настоятельно советуют носить маски и сохранять социальную дистанцию.