Задержанных после съемок встречи с Бабарико в Солигорске журналистов «Белсата» продержали ночь в милиции

Александр Борозенко и Галина Абакунчик, задержанные вечером 17 июня после съемок встречи с претендентом на пост президента Виктором Бабарико на пикете по сбору подписей в Солигорске, освобождены, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Составлены протоколы за работу без аккредитации в МИД, изъят телефон на экспертизу.

На выезде из города журналистов преследовал микроавтобус на транзитных номерах. Затем их автомобиль остановила ГАИ, после чего подъехала третья машина. Борозенко и Абакунчик были доставлены в Солигорский РОВД.

В течение последних месяцев корреспондентов «Белсата» неоднократно задерживали в разных городах Беларуси. Это происходило после прямых включений с пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента. В отношении журналистов составляли протоколы по ст. 22.9 КоАП (нарушение закона о СМИ) за работу без аккредитации. Общая сумма штрафов, наложенных на журналистов канала, в валютном эквиваленте достигла 101 760 долларов.