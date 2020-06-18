Назарбаев заразился коронавирусом

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится на самоизоляции, указано на его официальном сайте.

«В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», — говорится в сообщении.

Нурсултану Назарбаеву 79 лет. В 2019 году он передал власть Касыму-Жомарту Токаеву.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Казахстан коронавирус COVID-19 Персона: Нурсултан Назарбаев Город: Нур-Султан

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