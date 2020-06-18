Европейская народная партия призвала Лукашенко прекратить репрессии и освободить всех политзаключенных

Председатель ЕНП Дональд Туск от имени возглавляемого им политического объединения призвал Александра Лукашенко «прекратить беспрецедентные репрессии против оппозиции и освободить всех политзаключенных».

«ЕНП следит за арестом Сергея Тихановского, Павла Северинца и других, которые находятся в экстремальных условиях в тюрьме, рискуя своим здоровьем», — написал он в «Твиттере».

Как ранее сообщал БелаПАН, активисты, вышедшие на свободу после отбытия административных арестов за участие в легальных пикетах по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, жаловались на невыносимые условия содержания в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома.

Так, первый секретарь не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Максим Урбанович рассказал 15 июня, что в отношении общественных активистов применяются издевательства и шантаж. На день у них отбирают матрасы, запрещают лежать, ежедневно выливают на пол ведро с хлоркой, хлоркой же обливают личные вещи. На жалобы задержанных работники ЦИП отвечают: «Скажите спасибо политическим, это из-за них».

Слова Урбановича подтвердил еще один вышедший из ЦИП активист — Сергей Мацкойть.

Жена оппозиционного политика Павла Северинца Ольга 15 июня написала в «Фейсбуке», что ее муж подвергается пыткам. «Сегодня позвонил человек, который сидел с Павлом, и сказал, что Павлу дали еще два протокола по 15 суток — в целом получается 75 суток, забрали все вещи, в том числе зубную щетку, теплую одежду, средства гигиены, а также уже два раза отправляли в КПЗ, где очень холодно. Паша просит, чтобы передали передачу хоть какую-нибудь, но мы не можем этого сделать, потому что передачи не принимают», — пишет Ольга Северинец. Она просит помощи у тех, кто «как-то может повлиять на то, что делают с Павлом», и выражает опасение за его жизнь.

На просьбу БелаПАН прокомментировать жалобы на условия содержания в ЦИП официальный представитель МВД Ольга Чемоданова заявила, что прозвучавшее из уст активистов не соответствует действительности.

Общественное объединение «Правовая инициатива» 16 июня обратилось к министру внутренних дел Юрию Караеву и в прокуратуру Минска в связи с информацией о бесчеловечном обращении с арестованными в столичном ЦИП.