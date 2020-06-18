Фотофакт. В доме Бабарико проводят обыск

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Официальной информации КГК о процессуальном статусе потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына Эдуарда пока нет.

«Особняк экс-банкира расположен недалеко от Минска. Сейчас там находятся служебные машины, территорию охраняют мужчины с автоматами, на спинах которых написано "Милиция". Обстановка в целом спокойная», — указано в сообщении телеграм-канала агентства «Спутник. Беларусь».

Виктор и Эдуард Бабарико, по неофициальной информации, находятся в Департаменте финансовых расследований.

В команде Бабарико уточнили, что в поддержку потенциального кандидата уже собрано 425 тысяч подписей.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: обыск дело Белгазпромбанка президентские выборы-2020 Персона: Виктор Бабарико Эдуард Бабарико

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