Фотофакт. В доме Бабарико проводят обыск

Официальной информации КГК о процессуальном статусе потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына Эдуарда пока нет.

«Особняк экс-банкира расположен недалеко от Минска. Сейчас там находятся служебные машины, территорию охраняют мужчины с автоматами, на спинах которых написано "Милиция". Обстановка в целом спокойная», — указано в сообщении телеграм-канала агентства «Спутник. Беларусь».

Виктор и Эдуард Бабарико, по неофициальной информации, находятся в Департаменте финансовых расследований.

В команде Бабарико уточнили, что в поддержку потенциального кандидата уже собрано 425 тысяч подписей.