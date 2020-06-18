Адвокатов Бабарико не пропускают в здание ДФР

Адвокаты Виктора Бабарико с самого утра 18 июня не могут к нему попасть — их не пускают в здание Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

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«В здание нас просто не пускают. Сотрудник, вероятней всего, это дежурный, сказал мне, что в здании проводятся учения, — сообщил БелаПАН один из адвокатов Дмитрий Лаевский. — Я не знаю насчет допроса, мы не имеем достоверной информации о том, что именно происходит. Но то, что не пускают в здание и не дают возможность подать там жалобу, это действительно так».

На вопрос, известно ли ему про обыск, который, по неофициальной информации, проходит в доме Бабарико, Лаевский сказал: «По поводу обыска не могу ничего сказать, потому что с самого утра мы пытаемся пробиться к подзащитному».

«В каком статусе находится Бабарико, мне неизвестно, потому что мы в принципе не слышали ни от кого каких-то внятных сведений. Сообщалось ли Виктору при его задержании что-либо, не сообщалось?.. У нас такой информации нет. Как только будет, думаю, это не будет тайной», — добавил Лаевский.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард, глава его инициативной группы, утром 18 июня поехали сдавать очередную часть собранных подписей и перестали выходить на связь.

Один из анонимных телеграм-каналов, посвященных Беларуси, распространил информацию о том, что «сегодня утром Виктор Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК для проведения следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов».

Заявлялось, что «следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, связанного с «Белгазпромбанком».