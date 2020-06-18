В минском метро установили идентификатор лиц

На станции метро «Площадь Ленина» появилось новое устройство для оплаты проезда.

Пока идентификатор лиц работает в тестовом режиме: портрет пассажира привязывается к его банковской карточке, и когда человек проходит через турникет, лицо автоматически фиксируется и распознается камерой, а с карты списывается стоимость поездки. Проект реализует «Беларусбанк» совместно с метрополитеном, передает агентство «Минск-Новости» .

Жители столицы и часто спрашивают у работников подземки: «А что это за штука такая?», «Для чего меня снимают?», «Ой, это для измерения температуры?» А когда узнают, восторженно удивляются.

Организаторы обещают ускорить полноценный запуск системы, поэтому совсем скоро ноу-хау будет доступно для всех минчан.