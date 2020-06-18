ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе

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Показатель новых случаев заражения находится на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону.

Пандемия коронавируса COVID-19 по-прежнему находится в активной фазе во многих странах Европы. Суммарный показатель заболеваемости существенно увеличился, сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщается на сайте организации.

«После нескольких недель снижения числа случаев инфекции в некоторых странах показатель новых случаев стабилизировался на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону», — сказал Клюге на пресс-брифинге.

По его словам, в ряде стран, таких как Северная Македония, Армения, Азербайджан, Узбекистан и Израиль, наблюдается увеличение числа случаев инфицирования. Например, в Италии произошел всплеск коронавируса после ослаблений карантина: за сутки скончались 43 человека.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: ВОЗ коронавирус COVID-19 Персона: Ханс Клюге

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