Девушка Эдуарда Бабарико сообщила о готовящемся обыске в их квартире
Девушка Эдуарда Бабарико — сына претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико — сообщила о готовящемся обыске в их квартире.
«Поступила информация, что в квартире Эдика, где мы живем вместе, готовится обыск, —
Александра Зверева предупреждает, что не будет отвечать ни на какие вопросы без адвоката: «Если ко мне его не будут пускать — это не значит, что я от него отказалась. Это значит, что его ко мне не пускают».
Она также добавила, что «наличных денег, наркотиков и золотых слитков в квартире нет».
Утром 18 июня стало известно, что Виктор Бабарико с сыном пошли сдавать в ЦИК очередную часть подписей, собранных в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты, и перестали выходить на связь. Об этом штаб Бабарико сообщил около 10:20 в своем телеграм-канале. Отмечалось, что собрано уже 425 тысяч подписей.
Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил, что ему неизвестно, в каком статусе в данный момент находится его подзащитный. По словам Лаевского, с самого утра они с коллегой не могут попасть в здание департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. «В здание нас просто не пускают. Сотрудник, вероятней всего, это дежурный, сказал мне, что в здании проводятся учения. Я не знаю насчет допроса, мы не имеем достоверной информации о том, что именно происходит. Но то, что не пускают в здание и не дают возможность подать там жалобу, это действительно так», — рассказал адвокат.
Ему также неизвестно об обыске, который, по неофициальной информации, идет сейчас в доме Виктора Бабарико под Минском.