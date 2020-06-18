Девушка Эдуарда Бабарико сообщила о готовящемся обыске в их квартире

Девушка Эдуарда Бабарико — сына претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико — сообщила о готовящемся обыске в их квартире.

Источник: facebook.com/alessandra.zvereva

«Поступила информация, что в квартире Эдика, где мы живем вместе, готовится обыск, — написала в «Фейсбуке» Александра Зверева. — Хочу обозначить: этот обыск будет проходить без присутствия владельца, а также без моего присутствия. Также хочу подчеркнуть, что мы с Эдиком не связаны никаким юридическим статусом, я никогда не занимала руководящую должность и никаких долей в компании у меня нет. То есть в случае, если меня задержат, это будет сделано вопреки здравому смыслу. Тем не менее, по закону меня могут удерживать 72 часа».

Александра Зверева предупреждает, что не будет отвечать ни на какие вопросы без адвоката: «Если ко мне его не будут пускать — это не значит, что я от него отказалась. Это значит, что его ко мне не пускают».

Она также добавила, что «наличных денег, наркотиков и золотых слитков в квартире нет».

Утром 18 июня стало известно, что Виктор Бабарико с сыном пошли сдавать в ЦИК очередную часть подписей, собранных в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты, и перестали выходить на связь. Об этом штаб Бабарико сообщил около 10:20 в своем телеграм-канале. Отмечалось, что собрано уже 425 тысяч подписей.

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил, что ему неизвестно, в каком статусе в данный момент находится его подзащитный. По словам Лаевского, с самого утра они с коллегой не могут попасть в здание департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. «В здание нас просто не пускают. Сотрудник, вероятней всего, это дежурный, сказал мне, что в здании проводятся учения. Я не знаю насчет допроса, мы не имеем достоверной информации о том, что именно происходит. Но то, что не пускают в здание и не дают возможность подать там жалобу, это действительно так», — рассказал адвокат.

Ему также неизвестно об обыске, который, по неофициальной информации, идет сейчас в доме Виктора Бабарико под Минском.