Житель Лельчицкого района совершил разбойное нападение в день освобождения из СИЗО

В поисках наличности 21-летний сельчанин зашел в цветочный магазин без посетителей и попросил продавца собрать ему букет. Когда женщина отвернулась, клиент несколько раз ударил ее по голове камнем, который до этого подобрал на улице и спрятал в шорты.

По информации областного УВД, продавец начала кричать, однако под угрозой расправы мужчине удалось закрыть ее в помещении с цветами. После этого он похитил из кассового аппарата выручку и скрылся.

Через несколько часов сработала тревожная кнопка в игровом клубе на привокзальной площади. Администратор опознала клиента как разыскиваемого на фото человека. Сотрудники Департамента охраны его задержали.

Подозреваемый в течение последних трех лет постоянно попадал в поле зрения милиции за совершение краж: судим в 2017 году и дважды в 2018 году. Последний раз отбывал арест в СИЗО Гомеля также за хищение.