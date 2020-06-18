Житель Лельчицкого района совершил разбойное нападение в день освобождения из СИЗО

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В поисках наличности 21-летний сельчанин зашел в цветочный магазин без посетителей и попросил продавца собрать ему букет. Когда женщина отвернулась, клиент несколько раз ударил ее по голове камнем, который до этого подобрал на улице и спрятал в шорты.

По информации областного УВД, продавец начала кричать, однако под угрозой расправы мужчине удалось закрыть ее в помещении с цветами. После этого он похитил из кассового аппарата выручку и скрылся.

Через несколько часов сработала тревожная кнопка в игровом клубе на привокзальной площади. Администратор опознала клиента как разыскиваемого на фото человека. Сотрудники Департамента охраны его задержали.

Подозреваемый в течение последних трех лет постоянно попадал в поле зрения милиции за совершение краж: судим в 2017 году и дважды в 2018 году. Последний раз отбывал арест в СИЗО Гомеля также за хищение.
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Тэги: кража нападение Город: Лельчицы

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