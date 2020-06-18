«Евроопт» передал Могилевской больнице № 1 медицинскую технику на 100 000 рублей

Торговая сеть «Евроопт» оказала спонсорскую помощь Могилевской больнице № 1, передав медицинскую технику стоимостью 100 000 рублей.

Сертификат на технику сегодня председатель совета директоров компании «Евроторг» Александр Литвин и генеральный директор торговой сети Андрей Зубков вручили начальнику главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александру Старовойтову.

Больнице переданы восемь реанимационно-хирургических мониторов с принадлежностями и расходными материалами. Все оборудование — белорусского производства, сделано на РУП «Медтехноцентр».

Главный врач Могилевской больницы № 1 Виктор Клочков подчеркнул, что переданная современная диагностическая и следящая аппаратура необходима для наблюдения за пациентами с самыми различными патологиями, в том числе после проведения сложных операций.

«Такая аппаратура позволяет наблюдать за пациентом в режиме онлайн и диагностировать функционирование его систем, отслеживать давление, работу легких, насыщение крови кислородом и газовый состав крови, кардиограмму и так далее. Это позволяет правильно поставить диагноз, наблюдать за пациентом и вовремя корректировать его лечение», — сказал Клочков.