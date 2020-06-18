Команда Бабарико подала в избиркомы уже 200 тысяч подписей

За выдвижение бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико кандидатом в президенты собрано 425 тысяч подписей избирателей.

Как сообщает сайт экс-банкира, проверена 391 тысяча подписей, из них 200 тысяч уже официально подано в территориальные избирательные комиссии.

Утром 18 июня команда Бабарико сообщила в его официальном телеграм-канале, что до конца дня планировалось собрать 500 тысяч.

«Но, к сожалению, нам изо всех сил мешают установить наш рекорд, — говорится в сообщении штаба. — Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей, собранных вами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны не доступны. ДФР дверь не открывает, комментариев не дает».

Позднее выяснилось, что Виктор и Эдуард Бабарико были доставлены в департамент финансовых расследований КГК. В доме семьи экс-банкира под Минском проходит обыск. Получить официальный комментарий в КГК не удалось.