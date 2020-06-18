В Гомеле продолжают штрафовать журналистов

Суд Центрального района Гомеля 18 июня оштрафовал на 35 базовых величин (945 рублей) журналиста-фрилансера Евгения Меркиса.

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Ему вменялось в вину ведение 7 июня на странице телеканала «Белсат» в «Фейсбуке» прямой трансляции с пикетов по сбору подписей в Гомеле за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты. Милиция расценило это как нарушение согласно статье 22.9 КоАП — незаконное изготовление продукции СМИ, которое выразилось в сотрудничестве с телеканалом «Белсат» без аккредитации в МИД.

На суде Меркис подал ряд ходатайств: о возможности иметь защитника, вызове в суд свидетеля-милиционера, который составил протокол; доработке протокола и др. Все ходатайства были отклонены судьей Виктором Козачком.

Меркис вину не признал, но подтвердил, что действительно вел трансляцию. По его мнению, Конституция гарантирует право на распространение информации, а стрим с пикета может вести любой человек, даже судья.

Для журналиста такое решение суда не стало неожиданностью. «Это очередной этап давления на независимые СМИ, который связан с приближающимися выборами. Но мы будем продолжать свою работу», — заявил БелаПАН Меркис.

Правозащитник, юрист Белорусской ассоциации журналистов Леонид Судаленко отметил, что в 2019 году в Гомельской области не было ни одного суда в отношении журналистов-фрилансеров. В этом году уже наказаны крупными штрафами Меркис и Лариса Щирякова.

«Не нужно на распространение информации просить разрешения у государства. Когда нет претензий к содержанию информации — а таких претензий никто не высказывает, то для чего ограничивать распространение информации и наказывать таким крупным штрафом? Чтобы запугать? Разве это законно и справедливо?» — сказал правозащитник.