В Минске граждане образовали живую цепь вдоль проспекта Независимости

В Минске уже несколько часов продолжается акция солидарности с арестованными активистами и членами инициативных групп. Несколько тысяч человек выстроились живой цепью вдоль проспекта Независимости.

Фото svaboda.org

Изначально акция была организована лидерами правоцентристской коалиции в рамках сбора подписей за свое выдвижение кандидатами в президенты.

Желающие подписаться за альтернативных претендентов выстроились от Октябрьской площади до площадки перед Белгосфилармонией, где стояли столы членов инициативных групп Ольги Ковальковой (сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия»), Николая Козлова (и.о. председателя Объединенной гражданской партии) и Юрия Губаревича (председатель движения «За Свободу»).

«Сегодня белорусы стали в очередь за свободой и потребовали к себе достойного отношения», — заявила БелаПАН Ковалькова. По ее словам, задачей лидеров оппозиции было обеспечить людям легальную площадку для выражения своего мнения.

«И белорусы показали, что готовы стоять. Я очень позитивно это оцениваю. Был дождь, и, по идее, люди должны были разойтись, но они переждали и снова стали в очередь, выстроились за своей свободой, показали свое отношение к власти», — сказала Ковалькова.

После окончания сбора подписей политик направилась в сторону Октябрьской площади, предупреждая об окончании пикета, однако люди продолжали присоединяться и образовали живую цепь. В 21:40 Ковалькова покинула место событий в районе улицы Володарского, а живая цепь выстроилась от площади Независимости до магазина «Океан» на пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова (около 2 км).

По словам правозащитников, которые наблюдают за происходящим, в живой цепи от филармонии до площади Независимости они насчитали около двух тысяч человек.

На 23:10 цепь еще не разошлась, люди выстроились дальше, к улице Бобруйской. Проезжающие автомобили активно сигналят, граждане аплодируют в ответ. В некоторых местах ГАИ перекрыла движение частного транспорта.

Люди вышли на улицы на фоне задержания Виктора Бабарико, который, по данным его штаба, собрал уже 426 тысяч подписей за свое выдвижение в качестве кандадата в президенты страны.

Накануне семеро из потенциальных кандидатов, в том числе представители правоцентристской колалиции, приняли участие в политических дебатах Naviny.by.

В первой программе Ольга Ковалькова дискутировала с Андреем Дмитриевым, Владимиром Непомнящих и Сергеем Черечнем.

Во второй серии дебатов Николаю Козлову и Юрию Губаревичу оппонировал Александр Таболич.