Более шести часов продолжалась в Минске акция солидарности

Более шести часов продолжалась 18 июня в центре Минска акция солидарности с гражданами, задержанными и арестованными в ходе сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, в том числе претендента на высший государственный пост Виктора Бабарико.

С 18 до 21 часа в рамках сбора подписей за лидеров правоцентристской коалиции Ольги Ковальковой (сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия»), Николая Козлова (и.о. председателя Объединенной гражданской партии) и Юрия Губаревича (председатель движения «За Свободу») был организован пикет.

Желающие подписаться за альтернативных Александру Лукашенко претендентов выстроились от Октябрьской площади до площадки перед Белгосфилармонией, где стояли столы членов инициативных групп.

В 21 час Ковалькова объявила о завершении мероприятия, однако люди не расходились и начали самостоятельно выстраиваться в живые цепи вдоль проспекта Независимости: сначала до здания КГБ, затем до площади Независимости и далее до улиц Бобруйской, Мясникова, Немига (до пересечения с Городским валом), сообщает БелаПАН.

Их приветствовали сигналами автомобилисты, а также водители городского и коммунального транспорта.

Массовых задержаний не было. Пока известно о задержании двух человек: одного из них — на выходе из магазина «Соседи» возле Дворца искусства, второго — на площади Независимости.