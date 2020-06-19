Лукашенко пригрозил чиновникам из правительства и Нацбанка отставками

Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании заявил, что никакой катастрофы в экономике нет, а есть определенные проблемы.

Фото пресс-службы президента

Трудности он связал с тем, что «мир закрылся»: «Еще экономика в мире не раскрутилась. Он начинает (этот мир) открываться на более высоком уровне заболеваемости коронавирусом. Тогда меньше был уровень заболеваемости — закрылись, а сейчас начинают открываться, потому что наделали ошибок. Это не ослабило этот вирус. Наоборот, везде уже заговорили о второй волне, а кое-где она началась».

Глава государства, как передает его пресс-служба, дал указание и пригрозил отставками чиновникам.

«Нам надо собраться и жить в тех условиях, в которых мы находимся. Если в Нацбанке и отдельные члены правительства этого не понимают, значит, готовьтесь на выход. Другого не дано. Надо сконцентрироваться. Все ресурсы объединить, чтобы помочь людям», — отметил Лукашенко.