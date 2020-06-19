США «поддерживают право белорусов на мирное участие в президентских выборах»

/ Выборы
Просмотров: 551

Соединенные Штаты «поддерживают право всех белорусов на мирное участие в президентских выборах, не опасаясь запугивания», говорится в сообщении, опубликованном в официальном «Твиттере» посольства США в Беларуси.

Глава диппредставительства США Дженифер Мур

«Уважение основных свобод и демократии укрепляет суверенитет и независимость Беларуси и прокладывает путь к более тесным связям с США», — подчеркивается в сообщении.

Ранее свою обеспокоенность по поводу происходящих в Беларуси событий высказал глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель и девять депутатов Европарламента, которые заявили, что «репрессии, запугивания и аресты — это не способ проведения выборов или объединения страны, а лишь циничный шаг для удержания власти любой ценой».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 3 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Беларусь-США

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко получил новых политзаключенных — Виктора и Эдуарда Бабарико

Лукашенко получил новых политзаключенных — Виктора и Эдуарда Бабарико

«Угроза нацбезопасности»: Генпрокуратура поручила КГБ «дело Белгазпромбанка»

«Угроза нацбезопасности»: Генпрокуратура поручила КГБ «дело Белгазпромбанка»

Музыкант Александр Таболич снялся с выборов

Музыкант Александр Таболич снялся с выборов

Евросоюз готов помочь Беларуси на пути к неизбежным переменам

Евросоюз готов помочь Беларуси на пути к неизбежным переменам