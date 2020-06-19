«Мошенники, обдирали людей и деньги выводили в Латвию». Лукашенко обрушился на «Белгазпромбанк»
В присутствии представителей банков, работающих в Беларуси, Александр Лукашенко обрушился с критикой на «Белгазпромбанк».
По его словам, в этом банке «дошли до того, что на полдня или на день (мы сейчас проверяем эту информацию) изменили курс, чтобы работники банка смогли поменять деньги на доллары по меньшему курсу, и к вечеру подняли курс обратно».
Лукашенко, сообщает его пресс-служба, задался вопросом: почему Нацбанк этого не видел?
Также, по его славам, известны случаи, когда в этом банке люди получали кредиты на потребительские нужды под обещанные 4%, а при возврате приходилось отдавать по ставке под 80% годовых.
«Мошенники, обдирали людей и деньги выводили в Латвию», — заявил президент.
Что еще говорил Лукашенко сегодня на совещании:
- «Маски сорваны не только с кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси»
- «Нам надо собраться и жить в тех условиях, в которых мы находимся»
- «Под моим давлением зарплату хоть выплатили, остались там единицы»
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«Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в «Белгазпромбанке», делать героев. Этого не получится»
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