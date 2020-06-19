«Мошенники, обдирали людей и деньги выводили в Латвию». Лукашенко обрушился на «Белгазпромбанк»

В присутствии представителей банков, работающих в Беларуси, Александр Лукашенко обрушился с критикой на «Белгазпромбанк».

По его словам, в этом банке «дошли до того, что на полдня или на день (мы сейчас проверяем эту информацию) изменили курс, чтобы работники банка смогли поменять деньги на доллары по меньшему курсу, и к вечеру подняли курс обратно».

Лукашенко, сообщает его пресс-служба, задался вопросом: почему Нацбанк этого не видел?

Также, по его славам, известны случаи, когда в этом банке люди получали кредиты на потребительские нужды под обещанные 4%, а при возврате приходилось отдавать по ставке под 80% годовых.

«Мошенники, обдирали людей и деньги выводили в Латвию», — заявил президент.

Что еще говорил Лукашенко сегодня на совещании: