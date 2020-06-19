Евросоюз призвал белорусские власти немедленно освободить Бабарико

Евросоюз настоятельно призывает белорусские власти обеспечить реальные конкурентные политические условия в предстоящих 9 августа президентских выборах. Об этом говорится в заявлении ЕС, опубликованном на сайте Европейской службы внешних действий.

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«Ни один потенциальный кандидат не должен быть лишен возможности пройти процедуру регистрации из-за политически мотивированных ограничительных мер, — подчеркивается в документе. — Вчера один из потенциальных кандидатов в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, руководитель его штаба, были задержаны по уголовному делу. ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их и гарантировать полное уважение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату. Любое расследование должно быть беспристрастным и без политического давления».

Виктор и Эдуард Бабарико были задержаны утром 18 июня, когда понесли сдавать в ЦИК часть подписей, собранных за выдвижение кандидатом в президенты. К ним не были допущены адвокаты.

В заявлении Евросоюза отмечается, что белорусские власти должны уважать основные свободы и права человека в соответствии с международными обязательствами Беларуси.

«Они должны воздерживаться от любых ограничений прав потенциальных кандидатов, избегать любых задержаний мирных демонстрантов и немедленно освобождать всех произвольно задержанных активистов, — подчеркивается в документе. — Сообщения о случаях жестокого обращения с лицами, задержанными за участие в мирных акциях протеста, включая Павла Северинца, вызывают крайнюю тревогу».

ЕС ожидает, что Беларусь направит как можно скорее приглашение Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ для наблюдения за выборами.