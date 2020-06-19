Песков: у Кремля нет кандидатов на выборах в Беларуси

У российских властей нет кандидатов на предстоящих выборах президента в Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК .

Дмитрий Песков. Фото kremlin.ru

«У Кремля нет кандидатов на выборах в Белоруссии, кандидаты есть у белорусского народа», — уточнил он.

18 июня в Минске был задержан претендент в президенты Виктор Бабарико, которого белорусские власти считают креатурой Москвы.

Как заявил вчера председатель Комитета госконтроля Беларуси Иван Тертель, за Виктором Бабарико стоят «кукловоды» из «Газпрома» или «еще выше».

Как отметил Дмитрий Песков, комментируя это заявление, «подобные обвинения в адрес международных компаний не могут быть голословными, должны подкрепляться аргументами».

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что интересы крупнейших компаний страны «всегда находятся под защитой российского государства».

«Это один из приоритетов — защита наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Белоруссии», — заверил Песков. «Пока у меня нет никаких дополнительных комментариев на этот счет», — добавил он.