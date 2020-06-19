Умер директор концертного зала «Минск» Александр Гундарь

В возрасте 76 лет ушел из жизни директор Республиканского культурно-просветительного центра Управления делами президента (концертный зал «Минск) Александр Гундарь.

Прощание пройдет 20 июня в концертном зале «Минск». Похоронен Гундарь будет на Кальварийском кладбище столицы.

Александр Гундарь родился в 1944 г. в деревне Нагуевичи Слонимского района Гродненской области. Окончил Харьковское военное авиатехническое училище, а также Военную академию им. Ленина. С 1962 по 1992 г. служил в Вооруженных силах.

После увольнения в запас в звании генерала работал управляющим делами Государственного комитета по антимонопольной политике при Совете министров. В 1994 г. возглавил Республиканский культурно-просветительный центр Управления делами президента.