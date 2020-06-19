Дочь Бабарико призвала силовиков защищать закон

«Вы же тоже папы, мамы, братья и сестры. Пожалуйста, помните об этом и о том, что вы — защитники закона», — написала Мария в «Фейбсуке».

Источник: facebook.com/maryia.babaryka

«Мой папа, кандидат в кандидаты президента Беларуси и брат, руководитель штаба, вчера были задержаны. Ко мне летят лучи тепла и поддержки со всего мира, и я безумно благодарна всем сообщениям. Я была до глубины души тронута цепью солидарности, которая растянулась в Минске. Огромное спасибо всем и каждому, кто не остался в стороне, кто хочет перемен и кто хочет, чтобы те незаконные действия, которые сейчас разворачиваются, больше никогда не повторились в Беларуси», — добавила Мария.

Дочь Бабарико напомнила о репрессиях в отношении и других активистов: «Мое сердце с теми, кто пострадал от действий, которые в корне нарушают Конституцию Республики Беларусь и права человека».

Свои слова Мария закончила цитатой из «Властелина Колец» Толкиена: «Даже самый непроглядный мрак рассеивается! И когда засветит Солнце, оно будет светить еще ярче!»